IL VIAGGIO

TREVISO Mascherine a 50 centesimi più Iva, ma a Treviso è quasi impossibile trovarne. Avvio zoppicante ieri per l'accordo siglato dal commissario straordinario per il coronavirus, Domenico Arcuri, con farmacie, parafarmacie, associazioni di commercianti e supermercati per l'acquisto di presidi chirurgici a prezzo calmierato. «Le mascherine? Chiedetele ad Arcuri. Noi non ne abbiamo più. E comunque non abbiamo nessun fornitore che le venda a quel prezzo. Chiariamolo: ci vengono proposte al doppio». Il tono è serrato, nervoso. In molte farmacie quello delle mascherine a prezzo calmierato è un tabù. Alla Graziati, in piazza Monte di Pietà, rispondono in maniera secca. «Non ne abbiamo. Non se ne trovano. E quando se ne trovano, non costano così. Abbiamo quelle in stoffa». Anche da Fanoli le chirurgiche non si trovano. E così in moltissime farmacie della città. «Diciamo che le mascherine ci sono, ma non a 50 centesimi più Iva» spiega invece Paola Pesce, titolare della farmacia in Calmaggiore.

I PREZZI

«Noi ne avevamo comprate ingenti quantitativi e ne abbiamo ordinate ancora. Non le paghiamo assolutamente quella cifra comunque. Questo sia chiaro». Paola Pesce spiega come nel pieno dell'epidemia per meno di 1,20 euro non si trovasse niente. «Non è che siano scese poi di molto - aggiunge - oggi vanno dai 90 centesimi all'euro». Insomma l'annuncio della protezione civile di pochi giorni fa ha posto nell'imbarazzo i farmacisti. «Le persone ascoltano le conferenze stampa e giustamente ci chiedono i presidi a prezzo calmierato. Non possono sapere che siamo lasciati soli. Dobbiamo trovare le mascherine e dobbiamo anche venderle alla metà. Personalmente ritengo giusto dare un servizio alla cittadinanza. Sono in centro, la città è spopolata, io faccio il mio: garantisco il presidio al prezzo stabilito dal Governo, augurandomi che il cliente mi premi e torni qui». In più le persone non acquistano l'intero contenuto di una scatola. Quindi il farmacista deve anche garantire la plastica per imbustamento. «È chiaro che non ha senso. Vedremo con i rimborsi. Io per fortuna ho fatto scorte nei tempi giusti e posso dare risposte. Pochi minuti fa è arrivato un cliente che aveva girato 10 farmacie senza trovare le chirurgiche» ribadisce Pesce. L'alternativa sono le mascherine fai da te in stoffa. Semplici, morbide, lavabili. Con durata fino a 1 mese. Prezzo base 2/3 euro. Ma per i modelli fashion si sale anche a 12. Alla lunga, sostengono i farmacisti, convengono.

L'ECCEZIONE

C'è chi ha iniziato a vendere la mascherina con prezzo calmierato già da sabato. «Avevamo delle mascherine comprate a più del doppio del prezzo di vendita ma che abbiamo deciso di vendere al prezzo imposto dal Governo - spiega Luigi Mazzocato della farmacia a Carità - Le abbiamo terminate e purtroppo è difficile trovarne. Ieri abbiamo passato la giornata a cercare di chiamare aziende e fornitori. E possiamo con cognizione di causa dire due cose. Prima di tutto, non è vero che si trovano a un prezzo calmierato. A quel prezzo non le ha nessuno. Il prezzo medio è un 1 euro più Iva a mascherina. Poi tutti chiedono pagamento anticipato, che è quello che tutte le farmacie hanno fatto in piena pandemia pur di avere rifornimenti. Molti miei colleghi hanno pagato mascherine che non sono mai riusciti ad avere».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA