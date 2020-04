IL VIAGGIO

TREVISO «È vero: da martedì possiamo riaprire. Ma ci stiamo chiedendo se ne vale la pena in un momento in cui la gente non può ancora andare in giro liberalmente. Valuteremo». È questa la riflessione che gran parte delle librerie trevigiane sta facendo. E non solo: altra categoria che ha avuto il via libera alla riapertura è quella dei negozi per bambini. Tra librerie e questa tipologia di punti vendita, sono circa 200 le attività nella Marca che potrebbero riaprire i battenti, forse non proprio da martedì ma sicuramente in settimana. La prospettiva, nonostante i dubbi, resta allettante. C'è quindi chi è più scettico e chi, invece, nonostante tutto, vuole fare un passo verso la normalità. La libreria Canova in Piazzetta dei Lombardi, per esempio, non ha ancora sciolto le riserve.

DECISA

La libreria Lovat di Villorba è invece in attesa delle ultime rassicurazioni per riprendere con la sua attività. «Se il Governo ha deciso di riaprire le librerie, ovviamente con tutte le norme di sicurezza del caso, vuol dire che non ci sono rischi nel farlo spiega il titolare Nicolò Lovat - adotteremo tutte le indicazioni che ci verranno date e appena saremo pronti riapriremo, cercando di offrire il miglior servizio possibile. Non credo che apriremo subito martedì mattina, proprio perché vogliamo fare tutte le verifiche del caso e garantire la massima sicurezza al nostro personale e alla clientela». Almeno fino al 3 maggio, però, bisognerà stringere i denti: «Non mi aspetto un grande giro di clientela all'inizio, anzi, penso ci sarà da difendersi fino alla fine dell'emergenza e capisco le lamentele di alcune librerie. Dall'altra parte, però, nessuno ci obbliga ad aprire. Inizialmente sarà anche un sacrificio economico visto che probabilmente le vendite non potranno coprirci almeno fino alla fine del lockdown generale, ma se ci hanno dato questa possibilità credo sia giusto sfruttarla. Dobbiamo essere contenti di poter tornare a fare il nostro lavoro. Essere noi a dare un primo messaggio di ripartenza è un privilegio e vedere che il Governo nutre stima per la nostra categoria è sicuramente positivo». Proprio per questo, la libreria continuerà ad offrire la possibilità di portare i libri direttamente a casa dei suoi clienti: «La vendita a domicilio ha avuto un successo enorme», ha concluso Lovat.

«CI STIAMO ATTREZZANDO»

Scelta simile per la libreria Goldoni di Viale della Repubblica, che appena letto il decreto ha dato il via alle operazioni di riapertura. «Noi apriremo e siamo pronti ad usare tutti gli adeguamenti protettivi del caso ammette la titolare Laura Pastrello - ci siamo già forniti della copertura in plexiglass per la cassa, guanti e mascherine e tutto ciò che serve per rispettare le normative. Stiamo predisponendo anche tutti i cartelli con le varie norme da rispettare, anche se il nostro negozio è abbastanza grande, 400 metri quadri, e può ospitare più di una persona». Le perplessità però rimangono: «Certo è una decisione che ci ha preso un po' di sorpresa, con l'annuncio venerdì sera per la riapertura di martedì e in mezzo le giornate di festa continua Laura - sulla questione generale ho dei dubbi: da una parte siamo felici di poter tornare a lavorare, quasi emozionati, dall'altra non abbiamo la certezza che i nostri clienti possano venirci a trovare. Diciamo che mi aspetto che, se è stato fatto questo decreto, le persone non verranno multate nel caso decidessero di venire in libreria. Ho paura che inizialmente i ricavi non saranno quelli che vorremo, ma spero di sbagliarmi». Anche la libreria Goldoni ha attuato con successo la vendita online con consegna a casa, con gli articoli di cartoleria che sono risultati un importante plus: «Sono contenta che il libro sia considerato un bene necessario, e penso che sia veramente così perché in questo periodo di quarantena abbiamo avuto un sacco di richieste da adulti e bambini». Si prepara a ripartire pure Petit Bateau negozio di abbigliamento per bimbi di via Manin: «Ci stiamo attrezzando - spiega Carla la titolare - si dovrà rispettare la distanza di sicurezza di un metro e si entrerà con guanti e mascherina. Ne terremo alcune a disposizione per i clienti sprovvisti. Pensiamo di fare un allestimento più facile, con molte cose appese per facilitare la scelta. Non credo di farcela ad aprire martedì però perché voglio essere sicura di osservare tutte le regole, ma in settimana sicuro».

Carlo Malvestio

