IL VIAGGIO

TREVISO Cansiglio preso d'assalto per l'ultima domenica in zona gialla. Così come le colline del prosecco. Tanto che il ritorno a casa lungo la Feltrina e sul ponto di Fener si è trasformato in incubo, con code chilometriche per la mole di vetture che si sono spostate ieri in provincia. Ristoranti, pub e pizzerie hanno vissuto una giornata che non vedevano da tempo. Tutto esaurito. La chiusura imposta dalla zona arancione, complice una giornata di sole primaverile, ha mobilitato decine di migliaia di persone, che non volevano perdersi l'ultima possibilità di pranzare fuori.

I LOCALI

I cinquemila metri quadrati dove sorge l'Osteria senz'Oste garantiscono una spazio tra i clienti più che necessario per ottemperare alle norme. Cesare De Stefani è sempre stato molto attento: «Ho assunto tre collaboratori per monitorare gli spazi, i parcheggi e le prenotazioni. Niente è lasciato al caso, e finora tutto è andato bene. I tavoli sono distanziati e fissati al terreno per evitare assembramenti. Abbiamo fatto il pieno anche ieri -afferma Cesare - Credo che la gente abbia bisogno di uscire e ritrovarsi all'aria aperta. Anche le settimane scorse le colline sono state prese d'assalto. Difficile contenere l'entusiasmo dei giovani con giornate così splendide. L'importante è che le regole vengano rispettate fino al ritorno alla normalità. Questo per me e i miei collaboratori è un punto sul quale non facciamo eccezioni». A Cimetta di Codognè, al ristorante Calinferno, c'è chi ha dovuto aspettare 45 minuti per potersi sedere: «Era prevedibile che arrivasse così tanta gente - sottolinea uno dei gestori, Jessica Mariotto - La gente è stanca di stare a casa e con una giornata così bella si sono mossi in molti». Di parere diverso Massimo Cappellotto del Gallileo a Fontanelle: «Oggi da me sono venute solo le persone che avevano prenotato per la festa della donna, non credo siano venute per approfittare dell'ultima domenica in giallo. Lo dimostra il fatto che domenica scorsa abbiamo lavorato sodo, ma non a pieno regime».

L'ALTOPIANO

Nell'altopiano del Cansiglio si fatica a trovare un parcheggio libero e i ristoranti aperti sono al completo. Bisogna aver pazienza e mettersi in coda fuori dalla porta al Bar Bianco. Mauro Quaia, uno dei soci, racconta: «Secondo me c'era più gente le domeniche scorse quando c'era la neve. Abbiamo dovuto dire no a molte persone anche oggi, ma le settimane scorse alcuni clienti con la prenotazione ci chiamavano per dirci che non trovavano un parcheggio vuoto. È inutile che ci facciano chiudere se poi la gente arriva quassù creando assembramenti pazzeschi. Così non ne usciremo mai. In tutti questi mesi non ho visto nessuno fare un controllo. Così non va bene». Parere simile a quello di Luigina Peterle, che gestisce il Ristoro Cansiglio: «Abbiamo lavorato bene tutto il giorno, come le scorse settimane nel weekend. Forse un po' di più con la neve, ma anche oggi vedo molta gente sulla pista degli slittini qui di fronte. Peccato per la chiusura ma se è necessario bisogna stare alle regole». Gabriele Dall'Antonia è il proprietario della Casera alle Rotte. «Abbiamo mandato via molte persone che non avevano prenotato - dice - Alcuni hanno aspettato il loro turno con pazienza. Peccato che dobbiamo chiudere di nuovo. La stagione non è stata molto bella, nonostante tutta la neve». Al tavolo di fronte alla cassa siedono Monica, Ilaria, Roberta e Tindara, arrivate da Treviso e Mestre: «Avevamo organizzato un incontro per oggi. Il fatto che domani non saremo più in giallo non ha influito sulle nostre scelte».

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA