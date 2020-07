IL VIAGGIO

CASIER «L'emergenza è lì dentro ma la paura è qui fuori». Scoppia come una bomba ad orologeria il secondo atto dei contagi Covid-19 all'interno del centro migranti dell'ex Caserma Serena e il ritornello che dà il polso della paura del contagio, si ripete di numero civico in numero civico, tra i residenti delle vie appena fuori la porta del centro di accoglienza.

I TIMORI

Non riesce a gettare acqua sul fuoco della paura che si respira nemmeno la presenza fissa appena fuori della caserma di due camionette della Polizia e di almeno una quindicina di agenti lì piantonati a tenere sotto controllo la situazione: «L'emergenza è lì dentro ma io ancora non ho avuto informazioni se non quelle del telegiornale dice Angelo, tra i residenti della vicina via Sile - Io cerco di evitare di passare lì davanti. Sono una presenza importante. Sono in tanti. Di quello che sta succedendo in questi giorni non siamo stati avvisati di nulla. In giro sento altri vicini che si lamentano. Ma non abbiamo scelto questa situazione. La subiamo e basta». Tra i vicini di casa della caserma c'è anche chi prova a guardare oltre: «Il principio che sta alla base è che i migranti che scappano dai loro Paesi sono persone maltrattate e schiavizzate dai Paesi dell'Europa e dall'America. Pagati quanto lavorano nei campi a due euro all'ora dice Rino Visentin, ex dipendente di una compagnia petrolifera, la Mobil, da anni in pensione e una vita spesa a lavorare in Africa Queste persone devono avere la possibilità di essere aiutate lì. Non essere vittime di governi dittatoriali corrotti alle dipendenze del malcostume dell'Occidente. E' una questione di carattere morale ancor prima che di sicurezza. In questo ha ragione Papa Francesco».

LA SORVEGLIANZA

In aiuto alla Polizia anche una volante dei Carabinieri è posizionata non distante dall'entrata secondaria del cimitero di San Lazzaro. Occhi vigili. In una via adiacente alla caserma sui campanelli di una palazzina si leggono più nomi stranieri che italiani. E quello che succede dall'altra parte della strada è tutti i giorni sotto gli occhi di tutti: «Non è questione di razzismo. La parola razzismo è detta a sproposito. Tanto per dire noi qui italiani siamo in minoranza. Ma tutti rispettiamo le indicazioni anti contagio, il protocollo, usiamo correttamente la mascherina. Non so loro. Anche se vengono loro spiegate le leggi italiane spiega Rita, un'altra residente di via Sile Se rispettiamo le regole noi perché non le devono rispettare anche loro? Chi rispetta le regole non è extracomunitario. Se tutti viviamo nello stesso Stato tutti dobbiamo rispettare le stesse regole». Su come e quando i residenti di Dosson sono stati messi al corrente del focolaio di contagio esploso due giorni fa, da tutti arriva la stessa risposta: «Lo abbiamo saputo dalla televisione e dai giornali». Ma ora si cominciano a leggere anche i segni dei tempi: «Veniamo informati di qualcosa che sta succedendo lì dentro quando vediamo la Polizia fuori. Altrimenti di quello che succede non sappiamo niente racconta Renzo Visentin, seduto al tavolino del bar Da Vinci in centro al paese L'amministrazione e il sindaco si muovono bene. Anche il comune si trova davanti il fatto compiuto. Nessuno di noi può essere un indovino se da lì dentro nessuno ci dice cosa succede. Se anche loro non si mettono in testa di seguire il protocollo, di mettere come ci viene chiesto le mascherine è una bomba ad orologeria. La paura ormai ce l'hanno inculcata in testa. Siamo sempre qua che aspettiamo che arrivi un chiarimento». Dall'altra parte del paese, quasi a ridosso del Terraglio una mura di cinta divide la caserma dal via XXV aprile. Ancora non passa anima viva. I residenti se ne restano a casa. E qualcuno prova a gettare acqua sul fuoco: «E' come non averli spiega Fabio che in quella via ci vive La distanza di sicurezza? E' molto più di un metro. Non è mai successo nulla. Non sono aumentati i furti. Gli infetti? Potrebbero essere da qualsiasi parte. Basta guardarsi in giro, buttare un occhio alla movida per capire chi rispetta le regole e chi no».

Alessandra Vendrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA