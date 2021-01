LA DIOCESI

TREVISO Una fine e un inizio anno in isolamento per il vescovo di Treviso monsignor Michele Tomasi. Che ha deciso di mettersi in isolamento fiduciario dopo essere entrato negli ultimi giorni in contatto con alcune persone poi risultate positive al Covid. Il vescovo non ha dunque presieduto nè l'ultimo nè il primo dell'anno alle previste celebrazioni in cattedrale e al monastero della Visitazione.

Il vescovo, che non ha mai manifestato i sintomi della malattia ha subito effettuato un tampone, che è risultato negativo, ma dopo aver sentito il proprio medico, ha preferito rinunciare, in via precauzionale, a presiedere le celebrazioni di questi giorni: in particolare la messa in cattedrale a conclusione dell'anno civile, con il canto del Te Deum laudamus, l'inno di ringraziamento al Signore, e la messa di Capodanno, festa di Maria Santissima, che era programmata nella chiesa del monastero della Visitazione, Alle Corti.

Ma ha comunque scritto l'omelia per la messa del ringraziamento. «Il dono grande di cui faccio memoria alla fine di questo 2020 è l'annuncio forte e chiaro della risurrezione del Signore Gesù. Il Crocifisso è risorto, è vivo, ed è primizia di coloro che sono morti. È questa la novità. È questa la memoria inaudita e necessaria, memoria che si fa fondamento e caparra della speranza». Queste le parole centrali dell'omelia di monsignor Tomasi, letta dal vicario per il coordinamento della Pastorale, mons. Mario Salviato, che ha presieduto la celebrazione in cattedrale al posto del Vescovo, che ha deciso di trascorrere questi giorni a casa, in vescovado. E ha invitato tutti i fedeli alla preghiera per quanti sono malati e per i loro famigliari, e alla prudenza e al rispetto di tutte le norme che ci consentono di ridurre i rischi di contagio. «Ciascuno di noi - ha affermato - è custode della vita dei fratelli e delle sorelle che incontra, e comportamenti responsabili e rispettosi delle regole sono doverosi, realizzano la concreta solidarietà cui tutti siamo chiamati e sono espressione di autentica fraternità».Nei prossimi giorni il vescovo effettuerà un nuovo tampone. Qualora risultasse nuovamente negativo monsignor Tomasi tornerà alla routine della sua vita quotidiana in seno alla Diocesi.

Manuela Collodet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

