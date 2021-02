L'OMELIA

TREVISO «Siamo sempre in attesa di risposte e soluzioni, attendiamo informazioni sui tempi di somministrazione dei vaccini, ci preoccupano le prospettive delle differenti attività economiche che sostengono il nostro vivere o i tempi della scuola, vorremmo capire le possibilità di poter accedere o meno ad una cura o ad un intervento medico lungamente atteso ma troppe volte sospeso, o scrutiamo quali saranno i tempi in cui potremo tornare a fare visita a persone care e distanti. Aspettiamo incerti, e sembra che le decisioni che contano vengano prese molto distante da noi, e facciamo fatica a fidarci che esse siano prese con un solido riferimento al bene comune». Ad esprimere le ansie di tutta la comunità il vescovo di Treviso Michele Tomasi che mercoledì, durante la messa delle ceneri, ha parlato a lungo dell'emergenza Coronavirus e della fase di incertezza che stiamo attraversando. «Siamo preoccupati di tutto questo e chissà di quant'altro ancora» ha detto dal pulpito monsignor Tomasi.

LOGORATI DALLA PANDEMIA

«La prova dura ormai da troppo tempo, e siamo sempre più tentati di sentirci soli ed abbandonati - ha detto Tomasi -. L'anno scorso - di questi tempi - stavo comunicando per la prima volta le restrizioni che ci hanno impedito di celebrare prima il mercoledì delle ceneri e poi tutte le altre liturgie, compresa l'eucaristia domenicale e feriale. Era una decisione sofferta ma necessaria, e come tutti anche io speravo che quella dolorosa sospensione sarebbe durata qualche settimana al massimo. Sappiamo bene come sia andata sinora e siamo ancora qui, in condizioni certamente differenti, ma sempre sospese ed incerte».

LA PREGHIERA

Nel primo giorno di Quaresima, il vescovo ha ricordato, richiamandosi alle letture della messa, come «ai tempi del profeta Gioele il popolo era stato messo in ginocchio dalla piaga delle cavallette e dalla siccità che ne avevano distrutto economia e prospettive di vita. Oggi la prova viene da questo nostro contesto segnato dalla pandemia. Abbiamo veramente bisogno di ascoltare la Parola di Dio per trovare orientamento, nell'autentica disponibilità alla conversione del cuore e della vita...Questa ed altre lacerazioni abbiamo vissuto ed abbiamo dovuto accettare in questo periodo, ed altre ne dovremo probabilmente affrontare insieme, nel continuo evolversi della situazione e nella costante ricerca di relazioni che siano prudenti e profonde, caste ed appassionate».

