IL VERTICETREVISO Troppe morti sulle strade della Marca: 31 vittime da inizio giugno non è un tributo di vite che le autorità trevigiane sono disposte ad accettare. Per questo il prefetto Maria Rosaria Laganà la prossima settimana convocherà l'osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale. La lunga fila di croci va assolutamente interrotta. E per farlo bisogna partire dai dati. Urge capire cosa sta succedendo sulle strade trevigiane,...