CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERDETTOTREVISO I furti di Loredana Bolzan furono favoriti dal deficit di sicurezza informatica e non da omissione nelle attività di controllo. Per questa ragione sono stati tutti assolti, in secondo grado dalla Corte dei Conti, i quattro dirigenti o ex dirigenti dell'allora Usl 9 di Treviso ritenuti responsabili in primo grado, «in via sussidiaria» e per «colpa grave» dei soldi sottratti ininterrottamente all'azienda sanitaria dal 99 al 2007 dalla dipendente autrice dolosa della truffa rispetto alla quale però la magistratura...