CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VALZERTREVISO Bar Borsa, poi Furla, forse Stefanel. Ora l'edicola in piazza dei Signori. La piazza perde i pezzi e, se anche ci sono segnali di ripresa, la situazione resta complicata. Per ventidue anni è stato il riferimento del lusso a portata di (quasi) ogni tasca. Ma ad aprile anche Furla, storico brand della piazza, chiuderà i battenti. Continua dunque l'emorragia di negozi in piazza Borsa: dopo il bar gestito da Denis Mistro e le polemiche sul temporary store Conad lo scorso Natale, anche un negozio identitario del quadrante è ai...