TREVISO Un investimento di 1 milione 300 mila euro di fondi speciali europei per la ristrutturazione del Polo Giorgi in via Medaglie d'oro. Lo spostamento del campus di San Pelajo. E per il Liceo Artistico un accordo con la parrocchia di Santa Maria Maggiore e alcuni lavori all'oratorio per ricavare 3 o 4 aule. Poi interventi di edilizia leggera, messe a norma, pareti e risagomatura degli spazi interni. Mancano tre settimane all'inizio della scuola: la Provincia di Treviso ha ultimato gli spostamenti e gli adeguamenti per tutti gli istituti superiori della città. Il risiko è chiuso e sono state trovate tutte le soluzioni definitive per ospitare in sicurezza i 15372 studenti del polo di Treviso. «Con interventi di edilizia leggera, spostamenti, restauri e accordi per strutture esterne siamo riusciti a rendere disponibili le 639 aule necessarie per soddisfare la richiesta di spazi alla luce delle nuove normative» conferma il direttore generale Carlo Rapicavoli.

Ecco nel dettaglio la nuova distribuzione degli istituti trevigiani. La novità più vistosa riguarda l'Istituto Besta che lascerà l'attuale sede di Borgo Cavour per spostarsi nel Polo Giorgi-Fermi di via Medaglie d'oro. L'intervento di restauro, interamente finanziato con fondi europei messi a disposizione per l'emergenza Covid 19 è di 1 milione 299 mila euro. «Abbiamo iniziato corposi lavori di restauro che renderanno disponibili 23 aule, interamente destinate al Besta» prosegue Rapicavoli. Negli spazi liberati dal Besta si organizzeranno in parte il Riccati e in parte il Giorgi. «Per riorganizzare la logistica e la didattica del Campus San Pelaio, che fino all'anno scorso comprendeva studenti del Giorgi, del Besta, del Duca degli Abruzzi e del Riccati-Luzzatti (circa 2.300 studenti)- spiega il direttore generale - è previsto il recupero della Sede Giorg - Fermi di via Ghirada che viene assegnato al IS Besta, il quale a sua volta libera gli spazi al Campus San Pelaio che saranno a disposizione degli Istituti Liceo Duca degli Abruzzi e IS Riccati-Luzzatti».

Il progetto di recupero, il più importante nella geografia degli stabili delle scuole superiori, prevede la sistemazione degli spazi didattici (aule e laboratori) e la sostituzione di infissi. Anche la querelle tra Istituto Palladio e Liceo Scientifico Da Vinci è stata risolta: l'istituto tecnico utilizzerà tre delle 7 aule lasciate al Da Vinci, mentre al Liceo ne spetteranno quattro. «In tempi normali il Palladio poteva privarsi di molte aule, ma con i nuovi distanziamenti ha dovuto richiedere parte delle aule. Questo però sarà un anno cerniera: il Liceo Scientifico resterà al Palladio solo fino al 2021 - anticipa Rapicavoli - contestualmente all'anno scolastico inizieranno lavori di ristrutturazione che renderanno disponibili tutte le aule necessarie per lo scientifico. Dal 2021 il Da Vinci sarà autosufficiente». Anche per il Liceo Artistico la Provincia ha dovuto attivarsi per la ricerca di aule in più: oltre a quelle già concesse dal Comune si è stretto un accordo con la Parrocchia di Santa Maria Maggiore per rendere fruibili 3 o 4 aule. L'affitto sarà pagato dalla Provincia, che provvederà anche ai lavori di messa a norma degli spazi dell'oratorio. Al Liceo Ginnasio Canova i lavori riguardano invece l'esterno: la Provincia sta sistemando l'area verde e il campo sportivo che sarà dotato di scale e passerelle nuove, per consentire agli studenti di poter svolgere all'aperto la ricreazione e anche alcune attività motorie. «In ogni edificio stiamo poi cantierando interventi di edilizia leggera: pareti in cartongesso, rimozione di impiantistica dai laboratori destinati a diventare aule, o al contrario canaline prese di corrente per nuovi impianti». Con la stessa logica la provincia sta lavorando sui poli scolastici degli altri centri della provincia, che verranno chiusi nei prossimi giorni.

