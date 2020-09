IL VADEMECUM

TREVISO Bambini a casa, tamponi, e isolamento anche nelle classi in caso di sintomi sospetti. Asili e scuole stanno riprendendo le loro attività, portando con sé uno strascico di dubbi e preoccupazioni da parte dei genitori e del personale in servizio. Tra i maggiori motivi di inquietudine da parte delle famiglie vi sono le concrete modalità di svolgimento delle lezioni a fronte delle norme che dovranno essere adottate per rispettare le direttive anti contagio. Il Governo e le Regioni sono al lavoro per fornire tutte le regole del caso e tra queste vi sono le prescrizioni emanate martedì con la circolare ministeriale circa le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid.

IL FUNZIONAMENTO

Il protocollo da seguire, tanto per i bambini quanto per docenti e personale scolastico, è rigido. Se un alunno ha sintomi sospetti, dovrà essere tenuto rigorosamente a casa. Se tale direttiva era peraltro già prevista in caso di insorgenza di sintomi influenzali o di altra malattia potenzialmente contagiosa, le cose cambieranno nel momento in cui malessere, tosse, raffreddamento o febbre comparissero in classe. In quel caso il bambino sarà allontanato dall'aula e sistemato in un'altra stanza, calzando la mascherina chirurgica, fino all'arrivo dei genitori che saranno immediatamente informati. Lo stesso vale per gli adulti, che dovranno subito lasciare l'istituto. Per tornare a scuola sarà necessaria la supervisione del pediatra, che valuterà se prescrivere il test. Chi risultasse positivo al tampone dovrà sottoporsi alla quarantena e potrà rientrare solo dopo l'esito negativo di due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore certificato dal medico. Per chi sarà negativo al tampone ma avrà comunque sintomi sospetti, la situazione sarà valutata dal pediatra che dovrà redigere un'attestazione per dichiarare la guarigione clinica. Il medico potrà anche decidere di sottoporre il paziente a un nuovo tampone e in tal caso l'alunno dovrà restare a casa fino all'esito negativo del test. Se infine un bambino sarà assente per cause non legate a sospetto Covid, un genitore dovrà presentare alla scuola un modello che dichiari l'assenza del contagio per far riammettere il figlio.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA