Il tweet della Pellegrini dall'Arizona: «Siamo tutti con te»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI SPORTIVIMORGANO La campionessa e primatista mondiale dei 200 stile libero Federica Pellegrini che attualmente si trova negli Strati Uniti, in Arizona, con la nazionale per un raduno collegiale in altura, appresa la notizia dell'accaduto anche a nome dei compagni ha postato su i social: «Forza Manuel siamo tutti con te». Un esternazione seguita ai tanti commenti di amici e compagni di vasca che stanno vivendo ore di apprensione per Manuel Mateo Bortuzzo, la cui vicenda ha lasciato sconvolti e increduli i numerosi compagni di squadra e...