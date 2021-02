IL TURNO

RIESE PIO X Infermieri, personale sanitario e medici di base a Casa Riese, in tutto 280. Cinque postazioni, segnalate dalla protezione civile e coordinate dalla dottoressa Donatella Indiano. Il pensiero comune è quello espresso in sede di vaccinazione dal sindaco di Asolo e infermiere Mauro Migliorini e dal dottor Massimo Pisciotta, medico di medicina generale di Vallà ed ex assessore a sociale e sanità di Riese Pio X: «Questo è un nuovo inizio». «È una giornata importante continua Pisciotta Importante per tutti, il vaccino lo è. C'è grande soddisfazione per questa organizzazione molto efficiente sia da parte dell'Usl sia da parte del Comune. Sono contento per la sensibilità civica perché sono a contatto continuo con pazienti potenzialmente infettivi e io potrei esserlo per loro. Quindi essere sicuro di non ammalarmi e non poterlo trasmettere è una grande sensazione, una grande libertà e serenità. E poi perché così posso fare ancora meglio il mio lavoro».

L'IMPORTANZA

Parla di obbligo morale anche Migliorini. «Quando sarete chiamati, andate a vaccinarvi dice il sindaco di Asolo, rivolgendosi ai cittadini Lo consiglio al 100% perché è un dovere civico nei confronti di tutti, soprattutto di quei miei colleghi infermieri e medici che sono morti nell'espletamento del loro lavoro. Ho visto drammi sia come infermiere sia come sindaco e quella del vaccino è l'unica arma che possiamo avere per evitare tragedie familiari ma anche quelle legate alle nostre attività, al territorio, alla nostra economia, alla quotidianità. Per me è stato un momento emozionante e di ringraziamento nei confronti della medicina, dei ricercatori e della scienza che ci hanno dato questo nuovo inizio». Scenari di lotta quotidiana quelli che hanno vissuto Pisciotta e Migliorini insieme a tutti i loro colleghi. «Moltissimi sono anche morti sul campo. Io sono stato molto fortunato anche se ho dovuto trattare molti pazienti con buoni risultati fortunatamente come tutti i miei colleghi della zona spiega Pisciotta In Veneto e nella nostra provincia, i risultati meravigliosi avuti nonostante picchi terribili sono arrivati anche grazie a una medicina del territorio eccezionale. Non siamo l'anello debole, come qualcuno ha detto. È un discorso che può valere per la Lombardia, ma in Veneto da sempre c'è stata una grande medicina generale. C'è stata un'incomprensione iniziale com'è normale quando si lavora e si è in difficoltà e sotto stress».

L'INVITO

E dopo aver ricevuto il vaccino, il pensiero è ancora una volta comune e suona come un invito a tutti i cittadini: «Vaccinatevi». «Il medico di famiglia di venta anche qui una figura fondamentale perché tutte le persone chiedono al proprio medico: Cosa faccio? Mi vaccino? afferma Pisciotta È ovvio, la responsabilità è grande ma dico di sì a tutti, vaccinatevi. Sono costretto a dire di no solo a chi non può farlo, alle persone con malattie gravi che possono ricevere un danno anziché un beneficio. Per questo chi può vaccinarsi deve farlo, lo deve anche a chi non può permetterselo. Penso che dovremmo convivere con il vaccino del Covid, così come facciamo con quello dell'influenza». A vaccinarsi ieri sono stati anche gli operatori del 118 tra i quali il coordinatore di dialisi e trasporto di Montebelluna, Ennio Sartor, e la presidente Maria Farina.

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

