IL PROGETTO

Una ricerca sull'impatto delle epidemie e delle emergenze sanitarie mondiali sul turismo a cura degli studenti di quattro classi 5. dell'istituto turistico Mazzotti. Con la didattica a distanza che in tempo di scuola chiusa si rivela persino capace di aprire nuovi scenari di indagine. Come nel caso di un centinaio di studenti dell'istituto tecnico trevigiano (sezioni A, B, D ed F) tutti coinvolti nell'ambito del programma di una delle loro materie di studio, la Geografia del turismo e dell'economia, in una analisi globale sugli effetti dell'emergenza Covid 19 nel settore viaggi e vacanze. Con un occhio di riguardo al turismo cosiddetto a chilometro zero, fuori porta. Punto di partenza durante le lezioni online è la lettura e l'approfondimento dei documenti ufficiali dei siti dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Organizzazione mondiale del turismo, consultabili attraverso una serie di link.

SETTORE CHIAVE

A dare il là alla ricerca è una docente di Geografia dell'istituto, Raffaela Mulato: «Il turismo è trasversale all'economia, un settore chiave che rappresenta più del 10% del Pil mondiale -spiega la docente- L'emergenza che stiamo vivendo ci ha spinto a studiare gli effetti a catena che si riverberano sulle attività del turismo. Che finora, dagli anni 50 ad oggi, non aveva mai visto discesa». Sotto la lente dell'indagine gli effetti a catena del lockdown scatenato dall'epidemia. E un attento confronto con altre emergenze mondiali: dall'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 alla Sars del 2003. Dalla forte scossa della crisi mondiale del 2008 al Covid 19 che ora chiede a tutti di rimanere a casa, tenendo sotto scacco il turismo dell'intero pianeta. «La stima da parte dell'Organizzazione mondiale del turismo è di un miliardo 460 milioni di turisti nel 2019. Si calcolavano appena 50 milioni negli anni '50 -mette in evidenza la professoressa Una crescita esponenziale. Che ora conosce la prima brusca frenata. Agli studenti ho chiesto di analizzare quello che sta succedendo sul fronte dell'economia del settore turistico. Gli effetti sulle compagnie aeree, il calo della domanda turistica in un Paese come il nostro dove la voce turismo rappresenta il 13 per cento del Pil nazionale».

ANALISI DELLE PROSPETTIVE

E se agli studenti prossimi alla maturità è stato chiesto di indagare e raccogliere studi e dati di respiro globale -sul rapporto stretto tra turismo e salute- agli allievi del 3. e 4. anno dell'istituto va il compito di studiare quali possibilità potrebbero risollevare il settore una volta usciti dall'emergenza. A cominciare proprio dal turismo fuori porta: «I ragazzi hanno progettato percorsi turistici ecosostenibili alla riscoperta del nostro territorio -spiega la Mulato- Dal Montello al castello di Collalto, da Castelbrando a Revine. E ancora il percorso del Sile a Silea a piedi o in bicicletta. Tante sono le risorse del turismo locale da mettere a disposizione. Sapendo che il Veneto è la prima regione a vocazione turistica in Italia». A fare scuola ci sono già le proposte turistiche made in Mazzotti, messe a punto ancora dagli studenti nei panni di guide turistiche e che da qualche anno fanno parte della tradizione dell'istituto.

Alessandra Vendrame

