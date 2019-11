CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TREND TREVISO Si assottiglia lo zoccolo duro dei no-vax trevigiani. Nei primi due mesi del nuovo anno scolastico diverse famiglie che inizialmente non avevano voluto vaccinare i loro figli si sono rivolte all'Usl della Marca per rispondere all'obbligo in modo da consentire ai piccoli di tornare a frequentare l'asilo. La sospensione dai nidi e dalle materne per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, infatti, non è definitiva. Decade non appena la famiglia chiede un appuntamento per procedere con le immunizzazioni. Ovviamente con il...