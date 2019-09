CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRASLOCOTREVISO Sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo deposito dei bus e delle corriere della Mom. In via Castellana nascerà un super polo logistico: l'area parcheggio da 33mila metri quadrati (10mila a verde) per 230 mezzi e 80 auto sorgerà accanto alle officine, già in funzione. L'operazione vale 6,8 milioni. Le strutture saranno realizzate dalla Cev spa, attraverso un accordo pubblico-privato, e saranno completate nel giro di un anno. Quindi entro l'estate del 2020. Dopodiché inizierà il risiko del trasporto pubblico....