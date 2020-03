IL TRASFERIMENTO

TREVISO Dalla Geriatria alla casa di riposo di Vedelago. Giovedì verranno spostati qui 32 degli anziani positivi al nuovo coronavirus, ancora non in grado di far ritorno a casa, che nelle ultime due settimane sono rimasti chiusi nel più grande focolaio della Marca, esploso proprio nel reparto del Ca' Foncello, che nel fine settimana verrà svuotato, sanificato e riaperto. La struttura di Vedelago ha preparato un'ala isolata. Non ci saranno contatti con gli altri ospiti. All'ospedale servono nuovi posti per affrontare l'emergenza. Quelli aggiunti al reparto di Pneumologia sono stati quasi tutti occupati nel giro di pochi giorni.

L'AMPLIAMENTO

E ora si è deciso di raddoppiare anche l'unità di Malattie infettive, che passerà da 30 a 58 letti. «Sarà il riferimento per tutti i pazienti positivi al coronavirus spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca non possiamo rischiare un altro focolaio in ospedale simile a quello della Geriatria». Per l'ampliamento di Malattie infettive verranno usati gli spazi dell'ospedale di comunità. Proprio quelli che inizialmente avrebbero dovuto accogliere i pazienti provenienti dalla Geriatria. Il domino ha imposto un cambio di rotta. Da qui la decisione dell'Usl di appoggiarsi al centro servizi per anziani gestito dalla fondazione Opera Immacolata Concezione onlus. Sono in tutto 47 i pazienti che giovedì lasceranno la Geriatria a oltre due settimane dall'esplosione dei contagi. Sei anziani, inizialmente positivi e ora guariti, torneranno nelle loro case. Altri nove saranno trasferiti in altri reparti del Ca' Foncello in base alle loro patologie. E i rimanenti 32 saranno temporaneamente accolti in un'ala dedicata del centro servizi Civitas Vitae di Vedelago. Mano a mano che le loro condizioni lo consentiranno, potranno far ritorno a casa o in altre residenze per anziani.

LA SANIFICAZIONE

Nella casa di riposo, i pazienti saranno seguiti direttamente da due medici della Geriatria: il primario Massimo Calabrò e la dottoressa Barbara Barbato, che saranno coadiuvati dagli operatori della struttura per anziani. «Nella stessa giornata di giovedì, l'intero reparto di Geriatria, oltre alle stanze di degenza anche ambulatori, uffici, locali tecnici e così via, sarà radicalmente sanificato. E dal fine settimana sarà nuovamente operativo annuncia il direttore generale l'ospedale di comunità collocato al Ca' Foncello, in cui avevamo inizialmente pensato di trasferire i 32 pazienti non dimissibili a domicilio, sarà utilizzato per accogliere nuovi pazienti, considerato che l'ospedale, oltre a far fronte all'emergenza coronavirus, continua anche tutte le restanti attività». Benazzi si è confrontato con i vertici della fondazione Oic Onlus, che hanno dato la loro disponibilità, e con il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta. «Al sindaco e alla fondazione va il mio sentito ringraziamento per la collaborazione», sottolinea il direttore. «Si tratta di una decisione presa in autonomia e che ci è stata comunicata in mattinata (ieri mattina, ndr) tira le fila Andretta siamo fiduciosi nella buona gestione del trasferimento e della degenza dei pazienti, così come degli anziani già ospiti della struttura».

