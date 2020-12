IL TRAGUARDO

CONEGLIANO Occhi e capelli nerissimi per 4 chili di peso. È questo scricciolo, di nome Bir, nata ieri mattina alle 8.19 nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Conegliano, la risposta più bella e più forte al Covid-19. Una notizia che acquista un sapore ancora più importante perchè prorio ieri il reparto di ostetricia e ginecologia, diretto dal primario Antonio Azzena, ha dovuto affrontare una giornata di super lavoro causato dallo spostamento di numerose pazienti ricoverate in altri reparti. Spostamenti resisi necessari per far fronte ai nuovi ingressi di malati affetti da Covid e dall'urgenza di liberare posti letto. Ostetricia e ginecologia sono Covid free - precisano in reparto - ma il super lavoro ha messo a dura prova un po' tutti, dai medici agli infermieri e agli Oss.

IL PICCOLO MIRACOLO

Però gli occhioni neri di Bir hanno fatto un piccolo miracolo. Lei è la millesima nata in reparto. «Mille nati e il 2020 non è ancora finito - sottolinea il medico di turno Salvo Di Grazia - lo scorso anno non siamo arrivati a quota 960». La bambina è figlia di mamma e papà indiani e ha già un fratellino. «Il parto eseguito con cesareo non ha dato alcun problema. Tutto si è svolto nel migliore dei modi. La piccola Bir pesava esattamente 4 chili 229 grammi e la gravidanza era arrivata a termine. Tutti noi in reparto abbiamo vissuto l'arrivo di una nuova vita come un messaggio positivo in un periodo particolarmente difficile e delicato. È il maggior simbolo di ottimismo e segna un importante aumento della natalità pur in tempi di Covid. Fa riflettere». Il medico, gentilissimo, ha i secondi contati. Deve tornare a fare il giro in corsia. Insieme alle infermiere impegnate in una giornata campale rimarca: «La natura dà speranza. I mille parti registrati nel nostro reparto ne sono la conferma».

TUTTI I DATI

E il segnale positivo registrato nell'ospedale di Coneglino non è l'unico. Nei giorni scorsi il traguardo dei mille parti è stato raggiunto anche all'ospedale di Montebelluna mentre a Treviso siamo arrivati ormai a quota 2050 e a Oderzo i nuovi nati hanno quasi raggiunto quota 700.

Valeria Lipparini

