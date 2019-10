CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRAGITTOTREVISO È tutto pronto per l'arrivo di monsignor Michele Tomasi, il nuovo vescovo che entrerà a Treviso domani. L'attesa è alta, e anche le misure di sicurezza sono state già ampiamente calibrate. Il questore, Vito Montaruli, ha firmato ieri l'ordinanza che dispone il servizio di scorta, sia in auto, insieme ai carabinieri, che a piedi, con i vigili, per garantire l'incolumità del prelato. Piazza Duomo, a Treviso, sarà chiusa al traffico e saranno garantiti soltanto tre accessi per i pedoni, sorvegliati da forze dell'ordine...