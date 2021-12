Il parcheggio di piazza Duomo resta uno dei principali in centro storico. Primo perché con i suoi due euro all'ora è tra i più redditizi; secondo perché la sua posizione, a ridosso della ztl del Calmaggiore, è a dir poco strategica. Ma l'amministrazione comunale, in accordo con la Diocesi, è ben intenzionata a sacrificarlo. La riorganizzazione della sosta dentro le Mura prevede infatti una ridistribuzione degli stalli. I posti persi al Duomo, teoricamente, dovrebbero essere assorbiti dall'ex Cantarane, parcheggio che si farà ma solo a raso. L'idea di realizzare un piano semi-interrato è stata infatti abbandonata, l'attuale parcheggio verrà però rivisto e ridisegnato. Resta poi il nodo della viabilità. Anche quando diventerà pedonale, quindi liberata dalle auto che attualmente sostano in quella piazza, il traffico continuerà a passare davanti al Duomo. Contrariamente a quanto vorrebbe una parte del centrosinistra, l'intenzione della Giunta non è quella di modificare il flusso del traffico. E mentre si continua a discutere, cresce l'attesa per il Pums (Piano urbano mobilità sostenibile), lo strumento che modificherà viabilità e sosta cittadina.

