IL TITOLAREVILLORBA Paolo Manzan non riesce a trattenere le lacrime di fronte a tanta distruzione. Ma a commuoverlo è anche l'affetto dei tanti amici e conoscenti che ieri mattina sono passati in azienda per offrirgli aiuto e fargli capire che questo non è il momento di mollare e di lasciarsi abbattere, ma di rialzarsi e ripartire. «Non ho parole, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi d'affetto - afferma Manzan -. È stata una brutta botta, abbiamo visto andare in fumo 15 anni di lavoro. Avevamo rifatto tutto, gli impianti erano nuovi e a...