Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TIMORETREVISO «È assurdo dover procedere con le sospensioni del personale che non si è vaccinato nel bel mezzo del periodo delle ferie. Come potrà essere sostituito? Sono stati persi quattro mesi. E alla fine si è arrivati a metà agosto». I direttori delle case di riposo del trevigiano non nascondono le preoccupazioni in attesa che vengano comunicati loro i nominativi del personale No-Vax da lasciare a casa, senza stipendio, almeno...