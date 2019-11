IL TIMORE SUSEGANA Un riporto alto 80 centimetri. Corrispondente circa a 15mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TIMORESUSEGANA Un riporto alto 80 centimetri. Corrispondente circa a 15mila metri cubi di detriti. Tanto si è depositato vicino alla diga di Colfosco lo scorso anno durante Vaia. Quei materiali sono rimasti là, sul letto del Piave. Insieme alla vegetazione che durante l'estate è cresciuta a dismisura. In questi giorni il fiume si alzato: pioggia e accumuli mettono in sofferenza gli argini. «Abbiamo già fatto un esposto, ma il Comune non ci ha neppure risposto» spiega Alberto Foltran, che dà voce ai residenti dell'area golenale....