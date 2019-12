IL TESTIMONIAL

TREVISO Tre lustri fa guardava la platea di ragazzi, e si faceva la domanda, e si dava la risposta: «Lo capiranno? Il problema è che racconti a te stesso: tanto a me non succede. Beh, non è vero». Allora come ora, Oscar Borsato non ha mai smesso di credere nell'importanza dell'esperienza vissuta e mostrata, quando occorre parlare di sicurezza stradale soprattutto ai giovani. Il testimonial della prima campagna pubblicitaria choc contro le stragi del sabato sera, a suo tempo commissionata dalla Provincia di Treviso ai creativi di Fabrica, ha assistito ieri a Spresiano alla nuova mobilitazione promossa dalla Regione e dal Silb, seduto sulla carrozzina che lo accompagna da oltre metà della sua vita proprio a causa di un incidente: «Ben vengano iniziative di sensibilizzazione come questa», ha commentato.

LA TESTIMONIANZA

Originario di Camalò, il 43enne che da adulto aveva deciso di diplomarsi geometra al Palladio, per progettare soluzioni innovative contro le barriere architettoniche, è stato dipendente del Comune di Povegliano, prima di diventare vicepresidente dell'Ater trevigiana. A notarlo tra il pubblico della presentazione è stato il governatore Luca Zaia: «Giochi ancora a pallacanestro?». Nello sport, come nella politica (con il Partito Democratico) e nel sociale, è noto l'impegno di Borsato a favore delle persone con disabilità. Com'è la sua, conseguenza di un drammatico schianto in moto, avvenuto all'età di vent'anni e a trecento metri da casa. Otto mesi di ricovero, tra l'ospedale di Treviso e il centro di riabilitazione di Castelfranco, contrassegnati dalla volontà di non arrendersi e dal desiderio di rendersi utile agli altri.

Per questo Oscar era stato uno dei due protagonisti dei primi spot realizzati da Fabrica per la Provincia. «Le opere di sensibilizzazione vanno sempre fatte ha osservato ieri perché sono il primo modo per avvicinare i ragazzi a questo tema. Però il mondo dei giovani è molto complesso: bisogna saper andare oltre il manifesto pubblicitario, affrontando anche i vari fattori culturali che hanno a che fare con l'educazione all'uso consapevole dell'auto e del divertimento. Questo è il messaggio che era stato dato a quel tempo e che è stato ripreso giustamente dal presidente Zaia, dato anche l'aumento del numero dei morti sulle strade nella nostra regione».

Borsato ha concordato con il governatore sull'opportunità che le iniziative siano emotivamente forti: «Il messaggio choc fa sempre breccia. Non è vero che i giovani non capiscono, al contrario comprendono benissimo che cosa significa l'educazione al divertimento. Il problema è che, quando ti diverti, pensi: tanto a me non capita oggi. Invece poi vediamo che accade e sono purtroppo qui a poterlo testimoniare. Quindi penso che vada benissimo questo tipo di iniziative da parte delle istituzioni regionali».

LE VETTURE

Quella di ieri non è stata la prima occasione in cui Oscar ha avuto modo di presenziare a un evento nel quale erano esposte delle vetture incidentate, come monito soprattutto per le nuove generazioni. Era già successo nel 2005 a Padova, a un incontro sulla creatività giovanile, quando il Comune aveva posizionato accanto al palco una Mercedes accartocciata, all'indomani della strage in cui avevano perso la vita tre studenti padovani a Vallà di Riese. «Io posso ritenermi fortunato aveva detto Borsato perché sono qui, vivo. Bastano cinque minuti per rovinare tante vite: gli incidenti non sono causati solo da alcol o droga, ma anche da disattenzione, stress, stanchezza o incoscienza. Il rischio non è solo del sabato sera ma di tutti i giorni, perché tutti i giorni si ha a che fare con giocattoli sempre più potenti: quanti vanno in moto a cinquanta all'ora o rispettano i limiti di velocità in automobile? I ragazzi non sono stupidi ma a volte utilizzano la macchina, la moto, il motorino come un segno di forza, di virilità anche nei confronti delle donne. Ma questo è un messaggio falso».

Angela Pederiva

