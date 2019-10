CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TERRITORIOVALDOBBIADENE Alcuni ciclisti corrono troppo, specialmente quando scendono dalle strade di montagna, dal Cansiglio o dal Pianezze, tagliando a volte le curve. Ma anche certi automobilisti non sono da meno: con alcune manovre azzardate finiscono per causare incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti. La nuova tragedia spinge i sindaci dell'Alta Marca a rinnovare il loro appello, indistintamente, a ciclisti, motociclisti e automobilisti, ma anche a chi guida mezzi pesanti: «State attenti quando siete al volante. Stare in strada...