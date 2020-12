IL TENORE

FARRA DI SOLIGO Un grande Chenier, un memorabile Radames, il giorno di Natale si è spento nel reparto Covid di Conegliano Angelo Mori, 86 anni. Tenore di fama internazionale, era nato e sempre vissuto a Col San Martino. La sua salute era da tempo compromessa: la dialisi l'aveva indebolito. E il virus lo ha attaccato portandolo non come consueto a crisi respiratorie ma causando un'encefalite. «Purtroppo il grande dolore è non averlo potuto neppure salutare - spiega la moglie Augusta, appena negativizzatasi dal Covid - è entrato 15 giorni fa in ospedale in stato di semicoscienza e alle 5 del giorno di Natale abbiamo ricevuto la telefonata dal reparto. Non averlo potuto neppure salutare per me e per le sue figlie è il dolore più grande». Mori era conosciuto soprattutto per la sua eleganza, fuori e dentro la scena. Aveva studiato con Marcello Del Monaco, fratello del grande Mario, e dopo il debutto al Teatro La Fenice ebbe modo di figurare anche come sostituto dello stesso Del Monaco. Il suo nome si lega ai ruoli più celebri del repertorio di tenore lirico spinto: dopo gli esordi come tenore lirico puro (celebre il suo Duca di Mantova in Rigoletto), Mori fu artista che si distinse nei principali teatri europei e all'arena di Verona e a Caracalla in Aida, Il Trovatore, Il piccolo Marat, Silvano, Tosca, Manon Lescaut, La Fanciulla del West, Chénier, La riva delle Sirti (Chailly padre), Fra Gherardo e Parisina che affrontò a Roma sotto la guida di Gianandrea Gavazzeni. Voce di considerevole ampiezza, facile all'acuto e di metallo squillante, grazie a Marcello Del Monaco si irrobustì passando a un repertorio più spinto. Ritiratosi dalle scene iniziò a insegnare sulle colline. Uno dei suoi allievi più devoti è Francesco Grollo. «Per me Lino era come un padre. Lo porterò sempre nel cuore» afferma Grollo. Anche il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, ha voluto salutare sui social il celebre artista. «È mancato il tenore Angelo Lino Mori, da sempre orgoglio per Col San Martino». Sei anni fa Mori volle trovare alcuni dei colleghi e amici ancora in vita, tra cui il tenore Renzo Casellato e il soprano Rosetta Pizzo, a Venezia per un concerto di voci d'antan. Mori sarà cremato, come da suo desiderio.

