Il tennis club a Panatta «L'ho fatto per amore»

IL SALVATAGGIOTREVISO «Ho salvato il tennis club Zambon per amore». Non vuole aggiungere altro. Almeno per ora. Ma la certezza c'è. Adriano Panatta ha acquistato il tennis club Zambon. E si prepara ad un rilancio in grande stile. Il campionissimo, che ha scelto la Marca come casa, si sente oggi trevigiano a tutti gli effetti. Ha trovato un luogo, un affetto, una dimensione ideale. E quindi si è sentito orgoglioso di poter intervenire in una vicenda annosa e apparentemente intricata. E di risolverla. Perchè ha il tennis e Treviso nel...