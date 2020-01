Il Tenni torna all'antico: la nuova facciata sarà stile anni 30

IL PROGETTO

TREVISO Tornerà ad avere l'aspetto del 1932, quando venne ufficialmente consegnato alla città. Oppure quello del 1963, giorno dell'intitolazione a Omobono Tenni, leggenda del motociclismo. Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che ha dato ufficialmente il via all'operazione di recupero della facciata principale dello stadio di calcio. Lo aveva già anticipato il sindaco Mario Conte: «Recupereremo l'ingresso storico del Tenni», da tempo abbandonato.

LO STUDIO

L'incarico di raggiungere l'obiettivo è stato poi affidato all'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese che, da architetto, ha pensato a un recupero storico: «Abbiamo lavorato assieme alla Sovrintendenza - spiega - puntando a rifare la facciata originale, quella degli anni Trenta». Per elaborare il progetto è stata necessaria un'approfondita ricerca d'archivio. E così sono saltate fuori delle foto ormai color seppia: in un si vede l'ingresso dello stadio nel 1960. Non c'è ancora la scritta Omobono Tenni, quella arriverà solo tre anni dopo al termine di una cerimonia ufficiale: è il soggetto della seconda foto, col piazzale che dà si via Siora Andriana pieno di gente. Queste due immagini hanno fatto da filo conduttore. «Ripristinare la facciata così com'era all'origine, quella immaginata dall'ingegnere Pianca, il papà del Tenni, è un atto dovuto verso un importante capitolo della storia cittadina - ricorda Zampese assieme al sindaco Conte - per questo è stato fondamentale il confronto con la Soprintendenza. Per realizzare l'ingresso uguale a quello del 1932 dovremo lavorare molto su alcuni dettagli come l'intonaco, provando a recuperare quello originale».

COSTI

Rifare il nuovo portale restando fedeli ai disegni originari costerà 42mila euro, che si vanno ad aggiungere alle cifre già spese per rendere nuovamente il Tenni uno stadio decoroso: 39mila euro per ripulirlo dalle montagne di guano sulle tribune e dalle quintali di rifiuti trovati; 11mila euro per gli interventi necessari a ottenere l'agibilità; 98mila euro per rimettere a posto una tribuna, lasciandone un'altra chiusa per limitare la capienza a 5mila posti; 5mila euro per rifare le tubature dell'acqua. «Alla fine il Comune spenderà circa 200mila euro - conclude Zampese - ma la città avrà nuovamente una struttura pienamente fruibile».

