Il Tenni pulito dal guano riavrà il suo storico ingresso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANTIERETREVISO Una notizia che certamente farà piacere a chi segue il calcio Treviso da è che la biglietteria e gli ingressi al Tenni torneranno ad essere quelli storici ovvero quelli situati davanti al Put all'angolo con Via Siora Andriana e vicino al bar Biancoceleste. Da via Foscolo accederanno solo stampa, autorità e giocatori. Ma prima di poter varcare quel portone che ha fatto la storia del Omobono Tenni ci saranno molti interventi da fare per renderlo agibile e presentabile. A seguire i lavori è stato delegato Mauro Carraro,...