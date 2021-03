IL SERVIZIO

VILLORBA La zona rossa è alle porte, i contagi aumentano, e anche le richieste di tamponi sono praticamente raddoppiate nel giro di una manciata di giorni. Non solo soggetti che accusano i sintomi della malattia o contatti di casi conclamati, ma anche per la necessità di mettersi in sicurezza nelle proprie attività professionali. La tipologia? Studi notarili, aziende, team di professionisti e molti giovani. A Treviso città sono 3 le farmacie che effettuano il servizio: la Farmacia Patelli al Quartiere Latino, la Farmacia Calmaggiore, la Farmacia di Sant'Angelo. Ma uno dei punti di maggior snodo, anche in virtù della posizione lungo la Pontebbana, è la Farmacia di Carità. «Nell'ultima settimana le richieste sono raddoppiate. Noi abbiamo allestito un gazebo esterno con un infermiere e uno di noi a drenare il traffico e garantire la privacy e i tracciamenti».

PREVENZIONE

Alla Farmacia a Carità è facile vedere la colonna. Quasi 200 i tamponi effettuati solo nell'ultima settimana. «Giova ricordare che noi effettuiamo tamponi agli asintomatici. Ma la percentuale di positivi, che nelle settimane scorse era intorno all'1/2% è salita al 4,5%». Il titolare Luigi Mazzocato testimonia un incremento secco, figlio della paura di un contagio che inizia ad esplodere. «La cosa positiva è che l'età delle persone che si rivolgono a noi è sempre più bassa. I giovani ad esempio, prima di andare a trovare i nonni, vengono a fare il test. Questo è un segno di consapevolezza e tutela, e senza dubbio un aiuto anche nell'arrestare il proliferare di positività date da contagio con asintomatici». Anche le aziende mandano periodicamente i propri assistiti per lo screening. «In questo modo si evitano focolai. Purtroppo nonostante le cautele la zona rossa è inevitabile. Speravamo di riuscire a contenere il danno, ma la crescita è stata esponenziale negli ultimi dieci giorni».

LA TENSOSTRUTTURA

Il gazebo esterno e l'ampio parcheggio contribuiscono all'erogazione del servizio senza interferire con le normali attività della farmacia. «È un servizio per i nostri clienti-prosegue Mazzocato- noi ci impegniamo a loro tutela perchè è indubbio che come tipo di attività sia per noi molto impegnativa e assolutamente non remunerativa. Ma ci teniamo ad esserci nell'emergenza». Alla farmacia Calmaggiore invece il numero delle persone che si sottopongono a tampone volontario non è aumentato. «Abbiamo attivato il servizio in febbraio - conferma Luca Zambon - ma ad oggi abbiamo avuto circa 200 persone tamponate». Numeri alti anche alla Farmacia Patelli, la prima in città ad aver inaugurato il servizio. «Riceviamo molte richieste nei due giorni settimanali adibiti ai tamponi- conferma Livio Patelli, consigliere di FarmacieUnite- noi abbiamo potuto subito aprire perchè disponiamo di spazi adeguati. Un identikit delle persone? Direi piuttosto giovani e in buona salute, che vogliono essere certi di non essere asintomatici e di poter far visita a genitori e parenti. La farmacia può svolgere un ruolo fondamentale per la risposta capillare sul territorio nel contrasto alla pandemia».

Elena Filini

