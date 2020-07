L'INIZIATIVA

TREVISO Un De Poli Day per celebrare l'eredità culturale del Presidentissimo. Un tributo della comunità e piazza Università riconvertita al nome di De Poli. Prende quota la doppia proposta targata Giampaolo Gobbo per dare onore alla figura di Dino De Poli. Mancato il lutto pubblico, per mettere a fuoco il mosaico di un'eredità così stratificata servirà del tempo. Per questo, a pochi giorni dalla scomparsa e all'indomani dalle esequie svolte in forma blindata emerge il desiderio di un giorno della memoria, magari con cadenza annuale, per celebrare il suo lascito culturale con le comunità autoctone e non accomunate dalla lingua italiana e dalla cultura umanistica. Mario Conte risponde aprendo la porta. «Perchè no? Se l'opinione comune è di ritenere quel luogo davvero simbolico noi siamo d'accordo».

AMORE PER LA CULTURA

Non è facile misurare il lascito di una vicenda umana complessa e ampia come quella di Dino De Poli. Ma se c'è un mantra che lo ha accompagnato è l'idea della cultura come crescita per la comunità. E il sogno della lingua, mantenuta da tutte le generazioni di trevigiani emigrati. Intorno al quadrante dell'ex ospedale San Leonardo si concentra la memoria più radicata e radicale di De Poli. Ed è lì che oggi in molti cominciano a guardare per ritrovare il suo testamento spirituale. Così l'indicazione arrivata da Giampaolo Gobbo sull'intitolazione di piazza Università a Dino De Poli potrebbe cogliere nel segno. Nessun luogo quanto questo ha dato corpo al simbolo di una Treviso in crescita, che sapesse dare accanto al profitto la giusta considerazione alla cultura come cibo per la crescita di una comunità. «Dino De Poli era particolarmente sensibile alle comunità di emigranti: non solo Brasile, Argentina e Australia, ma anche Istria e Dalmazia sottolinea Gobbo. Ha cercato di creare un denominatore comune nel segno della lingua e dell'umanesimo per riconnettere queste comunità, aiutato in questo da Ulderico Bernardi. Credo che oltre alla titolazione, un giusto modo per dar conto della vastità dei suoi interessi e del suo puntiglio sarebbe pensare a un convegno in sua memoria». La titolazione potrebbe essere un'azione veloce e significativa. Anche perché la residenzialità dell'area è bassissima e non si incorrerebbe in troppi cambi di indirizzo. «Noi abbiamo sempre detto che vogliamo intitolare qualcosa che sia simbolo dell'operato De Poli e che resti a sua futura memoria in città. Piazza dell'Università? Potrebbe essere una proposta che va nella giusta direzione» aggiunge Gobbo.

IL SINDACO

Anche il sindaco ha intenzione di pensare a una celebrazione pubblica: «Sul funerale in forma privata credo che sia giusto rispettare la volontà della famiglia riprende Conte, ma senza dubbio ci confronteremo in consiglio comunale». Che il cambio eventuale di nome a piazza dell'Università possa aprire la strada a un piano b al Sant'Artemio per il campus trevigiano, tema che comincia ad emergere sia da Gobbo sia da altri ambiti, non è ipotesi che vada particolarmente a genio a Conte. «Per la città è importante avere il polo universitario in centro ribadisce per i servizi e i trasporti. Se poi c'è la possibilità di farlo crescere con sedi distaccate, ben venga. Ma in questo momento la città è strutturata per garantire i servizi in centro. Poi c'è il tema della collocazione della Provincia: sono ragionamenti complessi che vanno affrontati con serenità e mettendo sul tavolo tutte i punti forti e i punti deboli, consapevoli che si va a incidere in modo importante sul futuro di Treviso».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA