IL SUMMIT

TREVISO Una corsia preferenziale per i dipendenti delle aziende che devono sottoporsi al tampone: le categorie economiche trevigiane proporranno la richiesta all'Usl, allo scopo di velocizzare al massimo i tempi e ridurre così le assenze dal lavoro. «Sia chiaro: all'azienda sanitaria e ai suoi operatori vanno il nostro plauso e ringraziamento per il grande impegno profuso in questa emergenza spiega Mario Pozza, presidente della Camera di commercio . La maggioranza delle nostre imprese, però, ha due o tre addetti o poco più: non possono permettersi di perderne uno per una giornata per effettuare un controllo preventivo, magari perché ha avuto un contatto con un positivo. Con costi, in termini di denaro e competitività, che, moltiplicati per tutte le ditte, si ripercuotono sull'intero sistema produttivo». La proposta è arrivata nel corso della riunione di ieri del tavolo permanente tra i rappresentanti del mondo imprenditoriale di Treviso e Belluno, coordinato dall'ente camerale, sull'emergenza economica. Dal confronto è emerso un quadro allarmante, soprattutto in settori chiave come turismo e terziario. «È qui dove ci sono i settori più penalizzati - spiega il presidente dell'Ascom Federico Capraro - nella nostra provincia il settore Turismo ha perso il 75% del fatturato annuo; bar e ristoranti che lavoravano soprattutto con i pranzi, il 50%; i locali specializzati nella sera, alla scorsa settimana, registravano cali del 15-20%, ma questo dato peggiorerà. E poi in le grosse difficoltà della moda, dai negozi di abbigliamento a quelli di calzature e accessori. Regge solo l'alimentare e i negozi specializzati nella casa».

LA PAURA

E la preoccupazione aumenta: «Novembre è sempre stato un mese importante in quanto pre-natalizio, rischiamo di perderlo tutto. Il mese che non possiamo assolutamente perdere è però dicembre: speriamo che i sacrifici di adesso servano per avere un allentamento delle misure. Ma non siamo ottimisti». Pozza ha registrato tutto, confermando che adesso tutte queste problematiche saranno affrontate da un tavolo permanente: «Avevamo avviato questi confronti periodici con le categorie lo scorso marzo - commenta - e, sinceramente, non avrei mai pensato di doverli riattivare». Al tavolo hanno partecipato esponenti delle associazioni imprenditoriali di tutti i settori: industria, artigianato, agricoltura, terziario, oltre al sindaco di Treviso, Mario Conte, in qualità di presidente dell'Anci, che ha lamentato il mancato coinvolgimento delle amministrazioni locali nelle decisioni governative. Tutti, pur nella piena consapevolezza di tutelare la salute pubblica, hanno manifestato preoccupazione per le ipotesi di nuove restrizioni alla mobilità delle persone e all'attività di numerose realtà economiche, in molti casi ancora provate dal lockdown primaverile. Soprattutto, non hanno nascosto la frustrazione per il fatto che gli sforzi compiuti dalle imprese per garantire condizioni di sicurezza a lavoratori e clienti non siano stati considerati nei decreti succedutisi nelle ultime settimane.

CERTEZZE

«La situazione è pesante e il sistema delle imprese non potrà reggere a un'ulteriore stretta rimarca il numero uno della Camera di commercio - Le misure che il Governo sta discutendo devono tenere conto che le aziende si sono attrezzate con il rispetto dei protocolli definiti per ciascuna attività economica per poter lavorare in sicurezza e continuare le produzioni e la garanzia dei servizi. Piuttosto - continua il presidente sintetizzando le istanze del mondo produttivo locale - abbiamo bisogno di capire in questa grande confusione, se le regole che le imprese hanno concordato con i protocolli, possono essere mantenute. Oggi abbiamo bisogno di queste certezze dalle autorità sanitarie e da chi fa i controlli».

IL PROPOSITO

«Nelle scorse settimane - conclude Pozza, annunciando un nuovo vertice lunedì - abbiamo assistito a tante manifestazioni di protesta di piazza a vario titolo e sono la dimostrazione di un malessere che sta montando sempre di più. Noi in qualità di sistema camerale, assieme alle associazioni di Categoria, vogliamo insistere sulle proposte. Il nostro contributo ai tavoli di lavoro, a tutti i livelli nazionali, regionali e locali è costante e continuo, indipendentemente dalle giornate di sabato o di domenica».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

