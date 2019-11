IL SUMMIT TREVISO Dieci agenti in più, in campo ogni sera contro i furti.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SUMMITTREVISO Dieci agenti in più, in campo ogni sera contro i furti. Sono i rinforzi chiesti e ottenuti dalla Polizia trevigiana, che si attrezza con forze in più per far fronte all'aumento di colpi in villette e appartamenti, registrato nell'ultimo periodo.«Un aumento se si confrontano i numeri dei mesi precedenti precisa il questore Vito Montaruli non degli anni passati, rispetto ai quali il fenomeno non solo non registra una crescita, ma in determinati territori segna anzi un calo».Dichiarazioni rilasciate da Montaruli al termine...