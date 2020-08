IL SUMMIT

TREVISO Controlli potenziati nei luoghi a rischio assembramento e limitazione dell'orario di apertura per i locali pubblici in cui non vengono rispettate le regole. La Prefettura detta la linea e chiarisce alcuni punti dopo le disposizioni introdotte dall'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, con la quale sono state emanate ulteriori prescrizioni al fine del contenimento della diffusione del virus Covid-19. In particolare, il tavolo presieduto dal viceprefetto vicario di Treviso Antonello Roccoberton, al quale hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine, il presidente della provincia Stefano Marcon oltre al vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi, ha riguardato l'obbligo di indossare le mascherine, dalle 18 alle 6 del mattino, anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico - recita il decreto - nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea.

LE DISPOSIZIONI

Non verrà fatto un elenco di strade e piazze in cui la mascherina sarà tassativa, ma è stato caldeggiato il potenziamento dei controlli, in particolare quelli della polizia locale, che dovranno tenere monitorati i luoghi di assembramento, ricorrendo alle sanzioni nel caso non bastassero gli interventi di sensibilizzazione a cittadini e operatori. «Si è convenuto sulla necessità di incrementare i servizi di controllo - sottolinea in una nota la Prefettura di Treviso -, da parte delle polizie locali e in caso di necessità con il supporto delle forze di polizia, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente a rischio di assembramenti nei singoli territori comunali». Ai sindaci, ai quali è stata inviata una circolare specifica, la facoltà di intervenire, anche con eventuali chiusure nei confronti di locali e attività dove non sia garantito il distanziamento. «Le amministrazioni sono invitate a sensibilizzare i cittadini sull'uso delle mascherine e sul divieto di assembramenti, che nella eventuale possibilità di attivare gli strumenti messi a loro disposizione dalla legislazione per fronteggiare possibili criticità - precisa la Prefetturra -, strumenti in cui rientra anche il potere sindacale di intervento sull'orario di apertura degli esercizi pubblici laddove, ad esempio, il protrarsi della attività dell'esercizio si rivelasse foriera di situazioni in contrasto con il divieto di assembramento o, comunque, con le regole del distanziamento interpersonale».

SENSIBILIZZAZIONE

Ormai i trevigiani hanno imparato a convivere con la mascherina, e in molti la indossano, anche all'aperto, durante tutto l'arco della giornata. Un comportamento consapevole riconosciuto dalla stessa Prefettura ai cittadini di tutta la provincia. «Continueremo a fare quello che già facciamo ha sottolineato il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo -. Informazione, prevenzione e, se ci saranno situazioni palesemente irregolari, integreremo con sanzioni. Il consiglio è usare sempre le mascherine all'aperto dalle 18. Una regola semplice e chiara. Un eccesso di prudenza, forse, ma che evita multe e contagio». La speranza insomma è che nono si verifichino gli episodi registrati a fine lockdown, quando piazze e vicoli dei centri storici vennero presi d'assalto dal popolo dello spritz. L'emergenza sanitaria è tutt'altro che finita, e lo conferma il nuovo aumento di contagi nella Marca, in attesa della tanto temuta seconda ondata prevista per l'autunno.

A.Belt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA