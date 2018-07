Il sovraffollamento è un lontano ricordo: oggi 380 ospiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTRO ACCOGLIENZATREVISO Le cose rispetto al passato sono cambiate. E di molto. Il sovraffollamento cronico della caserma Serena, che un anno e mezzo fa, come l' argine di un torrente in piena, frenò l'onda d'urto dei continui sbarchi arrivando ad ospitare oltre 700 migranti (su un totale in provincia di quasi 3mila unità), evitando di fatto che centinaia di persone finissero per strada, oggi è solo un vago ricordo. Il Cas di Dosson ospita circa 380 richiedenti asilo (su un totale di 1.800 nella Marca) a fronte di una capienza limite di...