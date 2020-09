IL SOPRALLUOGO

TREVISO Ieri pomeriggio sono cominciati i lavori per allestire all'ex dogana le postazioni di prelievo dei tamponi modalità drive-in, quelle in cui è possibile eseguire l'esame senza dover scendere dall'auto. Un ufficiale della polizia locale, i tecnici del comune e quelli dell'Usl hanno fatto un sopralluogo sull'area individuata che sarà, grosso modo, dove veniva allestito il palco principale dell'Home Festival, quando ancora l'Home era di casa a Treviso. Adesso, al suo posto, sorgerà un tendone attrezzato. Anzi: più di uno. Saranno almeno tre.

LA VIABILITÀ

La zona è molto grande, in grado di accogliere anche un migliaio di auto assieme. Martedì una coda di 600 auto, la maggior parte di gente che doveva farsi un tampone, ha invece mandato in tilt il traffico attorno al Ca' Foncello e fino alla tangenziale. L'attesa per l'esame poi è stata lunghissima, anche due ore. E Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2, ha chiesto al Comune la disponibilità di un'area alternativa. E la scelta è caduta sull'ex dogana.

IL PROGETTO

Lo spazio a disposizione ha messo l'Usl nelle condizioni di poter ampliare il servizio messo a disposizione al Ca' Foncello. Benazzi vuole realizzare quattro postazioni distinte, che relative corsi d'accesso ei di deflusso in modo da velocizzare il più possibile le operazioni. Una postazione sarà dedicata esclusivamente ai bambini e ai minori in generale, in modo da rispondere velocemente a quei genitori che hanno la necessità di fare il tamponi ai figli per poterli rimandare a scuola: «Abbiamo pensato alle esigenze delle mamme - ha spiegato Benazzi - il servizio all'ex Dogana sarà attivo dalle 7 di mattina. In questo modo chi deve portare i ragazzi a scuola, e ha bisogno del tampone, può passare e farlo in tempi brevi». L'obiettivo è quello di servire anche duemila persone al giorno. Tutto sarà pronto entro martedì. E per il sindaco Mario Conte le postazioni dei tamponi drive-in potranno rimanere all'ex dogana fino a cessate esigenze.

