IL SOPRALLUOGO

ASOLO Garantire la base quindi la solidità delle mura della Rocca. Questo il primo obiettivo che si sono posti i tecnici del comune di Asolo e il geologo incaricato che ieri mattina, assieme al sindaco Mauro Migliorini, hanno effettuato un sopralluogo sullo smottamento che ha interessato il versante nord-ovest del pendio sotto la Rocca di Asolo. «In base all'andamento meteo - spiega il sindaco Migliorini - interverrà nei prossimi giorni una ditta specializzata per la rimozione di tutto il materiale franato». Le piogge intense di domenica hanno smosso un fronte di 6-7 metri di lunghezza facendo scivolare terra, erba e detriti contro la recinzione che fortunatamente ha tenuto, altrimenti la frana avrebbe invaso lo storico percorso a scalini che dal centro di Asolo attraverso il Colmarion porta alla Rocca.

L'INTERVENTO

«Sarà quindi consolidato il fronte franoso mettendolo in sicurezza - spiega ancora il primo citadino - tutto questo anche in collaborazione con il proprietario del terreno franato che ha già incaricato un geologo di seguire tutte le operazioni». Lavori indispensabili e urgenti proprio per la tutela statica delle mura della Rocca. «Gli interventi sono finalizzati alla tutela della base delle mura garantendo la percorribilità in sicurezza della gradinata di accesso al monumento». Proprio la rocca di Asolo è stata al centro di un restauro conservativo delle mura, dei merli e anche della scalinata interna iniziato nel 2019 e terminato nella primavera scorsa, con l'inaugurazione avvenuta appena due mesi fa.

LA SEGNALAZIONE

Lo smottamento è stato notato domenica mattina poco prima delle 9 da una coppia di persone del posto che stavano facendo una passeggiata sulla storica gradinata. Poco prima di arrivare in cima si sono accorti che un ammasso di terra si era staccato dal pendio sotto il bastione della rocca e si era bloccato sulla recinzione. Immediatamente è stato allertato il sindaco che si è recato sul posto per un primo sopralluogo, seguito poi ieri mattina da quello con i tecnici per la valutazione del danno e il programma degli interventi. «Questo è stato il danno più grave provocato nell'asolano dal maltempo di questo fine settimana - chiude Migliorini - nei prossimi giorni però valuteremo meglio se si sono verificate altre situazioni di frane o smottamenti nelle aree interne collinari e lungo i sentieri che al momento non sono percorribili per avere un quadro completo della situazione».

Gabriele Zanchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

