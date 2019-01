«Il solo cambio del nome è sufficiente per il suo totale benessere psicofisico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCEDIMENTOTREVISO (Ro) Quando è nato gli hanno dato il nome di Vincenzo ma adesso ha deciso di chiamarsi Eva, mantenendo però l'apparato sessuale maschile. «Io sono fatta così - dice Eva -. E mi piace come sono fatta. Di sottopormi a un intervento chirurgico per cambiare sesso mi avrebbe trasformata in un'altra persona. E io non volevo diventarla. Per la legge avrei dovuto diventare una eunuca ma non potevo accettarlo». E questa la missione che Eva, a inizio 2018, ha affidato all'avvocato Manuela Tona. Cambiare il proprio stato...