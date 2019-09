Il sogno dell'Israa: «Un quartiere a misura di anziano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTATREVISO «La zona tra piazzale Burchiellati e borgo Cavalli va trasformata in un quartiere a misura di anziano». Che non vuol dire per la terza età, ma dotato di una serie di servizi sempre più puntuali. E' la richiesta che arriva dall'Israa. L'istituto per l'assistenza agli anziani, guidato dal presidente Luigi Caldato, sta facendo la sua parte senza risparmiarsi. Un paio di anni fa ha messo nero su bianco un progetto di cohousing da oltre 10 milioni di euro diventato un punto di riferimento a livello nazionale. L'obiettivo...