Il soffitto si sgretola precipita da 10 metri

L'INCIDENTERESANA Quando i meccanici dell'Autofficina Antonello hanno aperto il portellone d'ingresso, ieri mattina, hanno subito notato un buco enorme sul soffitto, all'angolo destro dell'edificio. Filtrava una luce accecante che illuminava tutto il capannone. Non sapevano cosa pensare: nella notte non c'erano stati temporali e in passato non erano mai stati registrati cedimenti di sorta. Poi si sono accorti che a terra c'era il corpo di un uomo, seminascosto da un paranco e dal telo di un motorino, accanto al banco degli attrezzi. Si sono...