Il socio di Vazzoler: «Giravo dall'estero 50 milioni all'anno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPADOVA È proseguito, ieri mattina davanti ai giudici del Tribunale collegiale presieduto da Nicoletta De Nardus, il processo ad Alberto Vazzoler. L'ex dentista di San Donà di Piave, 52 anni, è finito alla sbarra con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio del denaro sporco. In aula ha testimoniato il suo socio in affari, lo svizzero Albert Damiano uscito di scena con un patteggiamento a tre anni e tre mesi. E l'elvetico ha di fatto ricostruito il sistema messo in piedi dal finanziere veneziano per...