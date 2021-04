Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SIT INTREVISO «Dopo di noi, il deserto. No al coprifuoco». Cinquanta titolari di esercizi pubblici e palestre, 50 candele, nel Calmaggiore deserto. Treviso Imprese Unite aderisce alla protesta nazionale di Io Apro e porta in piazza il dissenso al coprifuoco alle 22 con un'azione dimostrativa. «Siamo in piazza alle 21,45 e ci staremo fino alle 22,01- spiegano gli organizzatori- il senso? Dimostrare che dopo le 22 non cambia nulla, non...