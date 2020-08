IL SINDACO

TREVISO «Zona rossa? Sono pronto a fare tutto ciò che serve». L'ipotesi di istituire formalmente una zona rossa alla Serena, vagliata nelle scorse ore in Regione, avrà probabilmente vita breve. Anche perchè, di fatto, la stessa struttura si presenta come un fortino ed già presidiato notte e giorno dalle camionette delle forze dell'ordine dall'inizio della quarantena. Il sindaco di Treviso Mario Conte però si dice disponibile ad un incontro con Regione e Prefettura per eventuali iniziative che blindino ulteriormente il focolaio.

«Faremo quanto necessario per mettere in sicurezza la comunità - afferma Conte -, ma già allo stato attuale nessuno può uscire dalla struttura. E di certo una sanzione di carattere penale non farebbe grande differenza per chi volesse eventualmente, allontanarsi. È chiaro d'altro canto che non vogliamo permettere alcun comportamento che metta in pericolo la salute pubblica. So che al momento ci sono delle difficoltà all'interno del centro, ci sono state delle tensioni legate agli spostamenti (per l'isolamento dei richiedenti asilo positivi), e che qualche ospite sta cercando di imporsi come capetto. Quello che chiedo agli ospiti, a questo punto, è di rispettare le regole, come hanno fatto finora i trevigiani che, fino all'esplosione del focolaio, erano riusciti a mantenere, da 50 giorni, la città covid free».

Anche tra i migranti, 287 in questo momento i presenti in struttura, c'è apprensione, soprattutto per chi all'esterno della struttura è riuscito a trovare un lavoro, con relativi impegni e scadenze. Un danno non da poco per chi sta cercando a fatica di costruirsi una vita. Intanto anche il consigliere d'opposizione Fabio Pezzato torna sul tema zona rossa. «Visto tutto questo strepitare oggi, perché non è stata chiesta tempestivamente l'istituzione della zona rossa come fatto dieci giorni fa dal governatore del Friuli Fedriga in merito alla ex caserma Cavarzerani? Ora è tardi, ormai i buoi sono scappati, inutile chiedere al Governo i danni. Quando la situazione come ci auguriamo sarà rientrata, penso sia opportuno un ripensamento del sistema di gestione del fenomeno dell'accoglienza che ancora una volta dimostra il fallimento del sistema delle grandi concentrazioni».

