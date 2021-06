Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SINDACOMORIAGO DELLA BATTAGLIA Moriago è il comune con i redditi più bassi. Una sorpresa? Non certo per il primo cittadino Giuseppe Tonello. Eppure una serie di motivazioni razionali sembrano decisamente esserci. «Sono tredici anni che sono sindaco e tredici anni che le cifre ci restituiscono sempre lo stesso ritratto economico. Non soltanto per quanto riguarda il nostro comune, ma anche per gli altri. L'andamento, almeno fino a prima...