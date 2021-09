Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(bf) Il sindaco di Treviso, Mario Conte, riceverà martedì i presidi delle scuole di Treviso per affrontare con loro il tema delle risse in centro città. Non solo. In programma anche un incontro con i sindaci del territorio visto che i ragazzi individuati dalla polizia locale vengono da fuori Treviso, così come molti altri che hanno partecipato alla scazzottata e che sono in fase di identificazione. Il primo cittadino, inoltre, lancia un...