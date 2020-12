LA TELEFONATA

COLLE UMBERTO «Appena ho saputo quello che era successo ho avvertito io Domenico, Federica e Flavio. Era giusto che li chiamassi io». Sebastiano Coletti, sindaco di Colle Umberto, quando è stato contattato dai carabinieri non poteva crederci: un suo concittadino era stato sgozzato in piazza. Un delitto che non si era mai visto in quel territorio. Quando poi gli sono state rese note le generalità della vittima, è corso in Comune per verificare nel database dell'anagrafe. E lì ha avuto la conferma ai sospetti che aveva: Luciano Dall'Ava era proprio il padre di Domenico. «Non conoscevo Luciano, ma conosco molto bene i suoi figli, soprattutto Domenico anche se ha dieci anni meno di me - continua il primo cittadino - Quando ho avuto la conferma della parentela ho ritenuto opportuno avvertire personalmente i familiari, anche per il rapporto di amicizia che ci lega, prima che lo scoprissero dalla stampa».

IL COMMENTO

Il sindaco Coletti, oltre a dover dare la triste notizia ai fratelli Dall'Ava e al loro zio, è stato anche il primo a raccogliere, suo malgrado, il dolore per la tragedia che stanno vivendo. «Sono rimasti basiti, attoniti - sottolinea Coletti - All'inizio non riuscivano a credere a quello che era successo. Domenico, da Santa Lucia, si è subito precipitato a Colle Umberto. Poi ho sentito Federica, che era senza parole. Così come Flavio, il fratello della vittima con cui conviveva. Stanno ancora elaborando la tragedia, non sanno cosa fare. Di certo è stato un compito doloroso che non avrei mai pensato di dover fare».

LO SCONCERTO

Basiti e attoniti sono anche gli abitanti di Colle Umberto, assieme a quelli di San Giacomo di Veglia. Un delitto del genere non fa parte di quelle piccole comunità, abituate a conoscersi e a proteggersi. «Quello che colpisce di più in tutta questa vicenda - conclude il sindaco Coletti - è l'efferatezza del delitto. Una dinamica (quella di morire con la gola tagliata in pieno centro, ndr) che non ha precedenti nel nostro territorio. Nessuno si sarebbe aspettato che potesse accadere qui, è una storia che ha dell'incredibile. Quello che tutti attendiamo ora è che le indagini facciano chiarezza sul movente, visto che l'assassino ha già confessato». La speranza del primo cittadino è infatti quella che i familiari, prima o poi, possano trovare un po' di pace.

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA