Il sindaco e la lezione alle medie, il Pd: «Campagna elettorale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLORBAIl sindaco e l'assessore partecipano all'orientamento degli alunni delle medie per la scelta delle superiori. Ed esplode la polemica. «È orientamento scolastico o politico? - attacca Pasquale Scarcia, segretario locale del Pd e candidato sindaco nel 2021 -. La campagna elettorale nelle scuole fa ribrezzo e suscita angoscia. Un altro caso in cui sarebbe stato meglio pensarci prima di agire». Frasi pesantissime scandite via social. Il sindaco leghista Marco Serena resta quasi senza parole. «Sono 7 anni che mi presto per le attività...