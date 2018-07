Il sindaco: «Con l'Home una festa della musica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTATREVISO «Ma quale sconfitta, per Treviso è una vittoria. Una grande vittoria». Il sindaco Mario Conte applaude all'Home che raddoppia, che sbarca anche al parco San Giuliano a Mestre aggiungendo un altro appuntamento oltre a quello ormai classico e imperdibile di Treviso in zona dogana. Conte ha un solido legame con l'organizzazione dell'Home e non è per nulla rimasto sorpreso dalla scelta di andare verso Mestre: «Lombardi (storico organizzatore della manifestazione ndr) mi aveva avvisato di questa sua intenzione - rivela - e...