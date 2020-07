LE REAZIONI

TREVISO Un'onda di 133 migranti ospiti dell'ex Caserma Serena contagiati. E tamponi per 400 persone. Tutto in tre giorni. «Sicuramente è un focolaio non indifferente dice il sindaco di Casier Renzi Carraretto, catapultato dopo il campanello d'allarme dei due casi di Coronavirus all'ex Caserma Serena scoppiato due mesi fa gestire ora pure l'emergenza di un'ondata di contagi a tre cifre - Tre giorni fa sono stati scoperti tre casi. Sono stati portati via e isolati. Subito sono stati fatti tamponi a tutti e la caserma è stata chiusa. Con tanto di presidio e le misure di sicurezza da osservare. Dopo la sanificazione i positivi sono stati isolati dai negativi».

CORSA CONTRO IL TEMPO

Per la messa in sicurezza di tutta la comunità. Cercando di arginare la nuova ondata di contagi che stavolta dentro l'ex caserma ha galoppato molto più veloce. Ai cittadini di Casier che al loro sindaco fanno presente di non esser stati per tempo informati il primo cittadino risponde: «Non voler informarsi è un conto e dire che non sono stati informati è un altro. Cosa deve fare un sindaco, forse passare casa per casa? Quanto alle domande che mi arrivano cerco sempre di rispondere a tutti». E se sostegno e una importante stretta di mano all'amministrazione sono giunti pur nella corsa contro il tempo di questi giorni da parte della Prefettura e dell'Usl 2: «Ringrazio il Prefetto e l'Uls per essere intervenuti con tempestività» dice il primo cittadino di Casier, lo stesso non si può dire dell'aiuto in arrivo da Roma: «Quello che può fare un sindaco arriva sempre dopo di quello che invece possono fare autorità ben più importanti. Lo dico sempre ai miei cittadini dice il sindaco Carraretto Le indicazioni arrivano da Roma. E da quel fronte no vedo prendere iniziative. Stavolta sono i numeri a spaventare di più. Ma se a livello di amministrazione centrale a Roma nessuno interviene sulla difficile gestione dei numeri dei migranti dell'ex caserma Serena, poco si può fare a livello locale. Il sindaco non ha potere. Se avessi avuto potere di farlo la caserma sarebbe già stata svuotata».

RASSICURAZIONI

Intanto da parte dei vertici dell'azienda sanitaria sono giunte rassicurazioni che sembrano circoscrivere l'emergenza: «Il primo a tranquillizzarmi è stato il dottor Benazzi dice il sindaco Carraretto Spiegandomi che il grado di contagio è molto basso. E' avvenuto perché nel caso della caserma Serena c'è maggiore aggregazione. E questo non dipende certo dal modo in cui il sindaco affronta l'emergenza. Da quando è scoppiato il caso sono lì presente dalle sette di mattina. I numeri sono ancora troppo alti lì dentro. Le persone non si trattano così». E sulla bomba dei 133 contagi Covid al centro di accoglienza un invito a rafforzare i controlli e a mettere davanti a tutto la tutela della salute giunge anche da parte del senatore Antonio De Poli (Udc): «L'individuazione del focolaio nel centro di accoglienza di Casier desta preoccupazione e rischia di danneggiare l'immagine del Veneto che ha saputo gestire al meglio questa emergenza. A prescindere dal colore della pelle vanno rafforzate le misure di controllo per impedire l'esplosione di nuovi focolai. Chi viola le disposizioni previste deve essere sanzionato duramente. La tutela della salute dei cittadini viene prima di qualsiasi cosa». (a.v)

