GAIARINE

Sabato il sindaco aveva esortato i cittadini a rimanere in casa facendo percorrendo le strade del paese e delle frazioni a dei mezzi della protezione civile, che con degli altoparlanti invitavano tutti al rispetto delle regole. Ieri ha deciso di invocare l'aiuto della Madonna della Salute e si è recato al capitello che si trova ad Albina, per recitare la preghiera che i veneziani dedicarono alla Vergine nel 1600, quando la peste decimò gli abitanti della Laguna.

Il primo cittadino di Gaiarine Diego Zanchetta ha deciso, assieme alla sua amministrazione, di fermarsi a pregare e di interpretare la volontà dei cittadini deponendo un mazzo di fiori e recitando a nome di tutti la preghiera antica alla Madonna della Salute. Assieme ai fiori il sindaco ha fatto apporre in una cornice all'esterno del sacello, il testo dell'invocazione che gli abitanti della Serenissima rivolsero disperati alla Madonna perché li liberasse dalla peste che in Laguna fece circa 150mila vittime. Dopo aver fatto un voto, i superstiti della peste, con il Doge in testa percorsero le vie della città in processione e si impegnarono ad erigere una basilica in onore della Madonna della Salute, la costruzione della quale finì nel 1632. Ancor oggi in occasione della festa i veneziani rinnovano il loro voto. Un modo quello del sindaco di Gaiarine per sottolineare l'importanza della preghiera. «Da sempre nei nostri territori è vivo il culto Mariano ed è in questi momenti difficili che ci rendiamo conto della nostra fragilità - ha dichiarato il sindaco - Ho pensato di interpretare il pensiero di molti cittadini che in questi giorni mi hanno contattato, preoccupati per la situazione di emergenza che si è venuta a creare con il diffondersi del Coronavirus. Molti di loro hanno fatto riferimento al ricorso alla preghiera, ed è così che ho pensato di fare un piccolo gesto che possa far riflettere sui valori cristiani su cui si è sempre basata la nostra comunità. Colgo l'occasione anche per ringraziare don Luciano Cescon per aver inviato un video messaggio di benedizione e di speranza alla comunità - ha continuato Diego Zanchetta - Sono sicuro che con l'aiuto di tutti riusciremo a vincere anche questa battaglia. Uscendo di casa solo per emergenze, riusciremo ad isolare il virus che sta cambiando le nostre abitudini, ma che allo stesso tempo, ci sta facendo riscoprire valori come la solidarietà e la riconoscenza. Questa emergenza ci sta dando l'occasione di apprezzare ancora di più il modo di vivere a cui eravamo abituati, e che davamo per scontato».

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA